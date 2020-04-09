E DEVLET AÇIK KAPI BAŞVURUSU

E devlet maddi yardım başvurusu adı Açık Kapı sistemidir. Vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Açık Kapı hizmeti için yapılan duyuru da " Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza bildirilecektir. " denildi. İçişleri Bakanlığına bağlı bu sistem E-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Açık Kapı Başvurusu ve Başvuru Takibi için gerekli detayları size anlatacağız.

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