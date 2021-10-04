Yapılan yazılı açıklamada, e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM sistemlerinden veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

"OLTALAMA YAZILIM SONUCU"

Açıklamada, "2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılardan veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı teknik kontrollerde kurumlarımıza ait dijital altyapılar ile ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmamıştır. Söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin, siber saldırganlar tarafından çok az sayıda bireysel hesaba yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu elde edildiği anlaşılmıştır" denildi.