E-5'te şaşkına çeviren olay: Ameliyat önlüğüyle metrelerce yürüdü
İstanbul E-5 kara yolunda üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan ve yüzünde yaralar olduğu görülen bir kişi metrelerce yürüdü. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden yürümeye devam eden kişi, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
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Ataşehir Kozyatağı E-5 kara yolunda görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
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Üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir kişi uzun bir süre yolda yürüdü.
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Bu sırada arkadan gelen araç sürücüsü, bu kişiyi uyarmak için kornaya bastı. Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti.
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Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi.
Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.