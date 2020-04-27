Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla bazı vatandaşlar yollara çıktı.

E-5 karayolunda iş çıkış saatinde uzun trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde kilometrelerce ara kuyruğu oluştu.

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