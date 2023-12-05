E-5'in manzarasını değiştiren yıkım! Biri 49, diğeri 33 yıllık iki bina yıkılıyor
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Cevizlibağ semtinde, E-5 karayolu üzerinde bulunan 49 yıllık Toya Plaza, deprem riski sebebiyle yıkılıyor. Ayrıca ilçede 33 yıldır tamamlanamayan başka bir binada da yıkım işlemleri devam ediyor. Havadan görüntülenen iki binanın yıkımı ile E-5'in Cevizlibağ'daki manzarası değişiyor
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İstanbul'da deprem riski bulunan binaların yıkımları sürüyor.
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Zeytinburnu ilçesi Cevizlibağ semtinde E-5 karayolu üzerindeki yapımı 1974 yılında tamamlanan Toya Plaza da deprem riski nedeniyle yıkım kararı alınan binalardan. 49 yıllık binada yıkım çalışması başladı.
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Güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makineleri tarafından binanın yıkımına devam ediliyor.
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Binanın yıkımının ardından bölgede yeni planlamaların nasıl şekilleneceği merak ediliyor.
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Toya Plaza yakınında inşaatına 1990 yılından başlanan başka bir bina ise Zeytinburnu Belediyesi tarafından yıkılıyor.
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33 yıldır atıl bir durumda olan E-5 üzerinde bulunması ve Cevizlibağ Metrobüs durağına yakın konumu nedeniyle uzun süre boyunca bölgede reklam panosu gibi kullanılan binanın yıkım işlemleri sürüyor.
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Her iki binanın yıkımı havadan görüntülendi.
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