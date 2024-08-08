E-5'i kilitleyen yol çalışması beklemeye alındı
İstanbul'da E-5 kara yolu Avcılar-Küçükçekmece hattında aynı anda başlanan iki çalışma nedeniyle trafik kilitlenmiş ve uzun araç kuyrukları oluşmuştu. İBB'nin metrobüs yol yenileme çalışmalarını TEİAŞ'ın çalışmaları bitene kadar beklemeye aldığı belirtildi.
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İstanbul Avcılar ile Küçükçekmece hattında başlatılan beyaz yol ve elektrik altyapı çalışması nedeniyle bazı şeitlerin kapatılması sonucu D-100 kara yolunda trafik kilitlenmiş, kilometrelerce araç kuyrukları oluşmuştu.
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Sabah evlerinden işe gitmek için yola çıkan sürücüler saatlerce trafikte kalmış bu durum tepkilere neden olmuştu.
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Kamuoyunda yer alan haberler ve vatandaşların tepkisi üzerine İBB, metrobüs yenileme çalışmalarını TEİAŞ çalışması bitene kadar beklemeye aldı.
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NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüs yolu yenileme çalışmaları nedeniyle E-5 kara yolu üzerinde Küçükçekmece ve Avcılar arasında 1 şeridi trafiğe kapatmıştı.
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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ise aynı anda yaptığı yüksek gerilim yeraltı kablosu çalışması nedeniyle E-5 kara yolunda, yan yol üzerindeki 1 şeridi trafiğe kapatmıştı.
Aynı anda iki çalışma sonucu her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuş ve trafik kilitlenmişti.