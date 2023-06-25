Son yıllarda ideal bir 9 numara arayışında olan Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı. İki yıllık anlaşma sağlanan Bosnalı golcünün transferi Avrupa'da da yankı buldu. Uzun yıllar formasını giydiği İtalya basınında geniş yer bulan bu transfer, Türkiye'de de gündemde... Bazı kesimler, Dzeko'nun yaşı nedeniyle eski performansını verip veremeyeceğine yönelik soru işaretlerinin bulunduğunu dile getirirken Habertürk'ten İnanç Ergülen, Dzeko'nun iki yıl boyunca Roma'da antrenörlüğünü yapan Nuno Campos'la görüştü.

Paulo Fonseca ile 2019-2021 yılları arasında Roma'da çalışan ve Portekizli teknik direktörün yardımcılığını yürüttüğü dönemde Dzeko ile yakından çalışan Campos, Fenerbahçelilere müjdeyi de verdi: "Son yılların en iyi Dzeko'sunu aldınız" "GOL ATMAK İÇİN FAZLA FIRSATA İHTİYAÇ DUYMAZ" Dzeko'nun oyun stilini özetleyen Portekizli çalıştırıcı, Bosnalı yıldızın gol için ekstra çaba sarf etmesine ya da başkalarına bağımlı olmadığına dikkat çekti. 37 yaşındaki golcünün profesyonelliğine vurgu yapan Campos, "Her şeyden önce Fenerbahçe'nin harika bir oyuncu ve harika bir profesyonelle sözleşme imzaladığını söylemeliyim. Gol atmak için fazla fırsata ihtiyaç duymayan bir santrfor" ifadelerini kullandı.

İLERLEYEN YAŞI SORUN YARATIR MI? "YAŞININ İLERLEMESİ ONA SADECE DENEYİM KATAR" Birkaç hafta öncesine kadar Inter ile Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da boy gösteren Dzeko'nun ilerleyen yaşının problem yaratıp yaratmayacağı sorusunu yanıtlayan Campos, Bosnalı yıldızın son dönemde Romelu Lukaku'yu yedek bıraktığını hatırlattı. Dzeko'nun son yıllardaki en iyi döneminde olduğuna dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı "Yaş Dzeko'ya sadece deneyim ekliyor. Mükemmel bir profesyonel olduğu için takıma çok yardımcı olacak. Takımın teknik direktörü son yılların en iyi Dzeko'suna sahip olacak. Romelu Lukaku gibi harika bir forveti yedek kulübesinde oturttu, bu onun hala ne kadar iyi olduğunu gösteriyor" dedi.

SAHA DIŞINDA NASIL BİRİ? Görkemli bir kariyere sahip olan Edin Dzeko'nun takım arkadaşlarıyla ya da İstanbul'a adaptasyon sorunu yaşayıp yaşamayacağı merak konusu olurken Campos, Dzeko'nun mütevazı bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek teknik direktörüne çok yardımcı olacağını ifade etti. 37 yaşındaki yıldızın kazanma azmine dikkat çeken 48 yaşındaki teknik direktör, "Dzeko çok mütevazı bir insan. Bu konuda herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Tüm deneyimi ve her zaman gösterdiği kazanma azmi ile arkadaşlarını zorlayacak ve teknik direktöre çok yardımcı olacak" yorumunu yaptı. Fenerbahçe taraftarına da değinen Campos, "Dzeko, Fenerbahçe'nin harika bir atmosfere sahip olduğunu biliyor ve bu ortamda oynamak ona kesinlikle bu kararı verdirdi. Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Braga'yla İstanbul'a gelmiştim. Bu harika taraftarların takım için yarattığı harika atmosferi unutamıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarının Dzeko'dan neler beklemesi gerektiğine de değinen Campos, "Mükemmele yakın bir profesyonellik ve golcülük" yanıtını verdi. "ONU TEK KELİMEYLE ANLATMAM İSTENSE 'GOLCÜ' DERİM" Dzeko'nun Süper Lig'de atabileceği gol sayısına dair rakam tahmini yapmanın zor olduğunu belirten Campos, "Gol atması biraz takıma bağlı olacak ama çok gol atacağından hiç şüphem yok. Onu tek kelimeyle özetlemem gerekirse seçeceğim kelime kesinlikle 'Golcü' olur" dedi. Uzun yıllar Paulo Fonseca ile Shakhtar, Roma, Braga gibi önemli kulüplerde çalışan ve daha sonra Portekiz ekiplerinden Santa Clara ve Tondela ile teknik direktörlüğe adım atan Campos, kariyerinin bir noktasında Dzeko gibi Türkiye'ye gelebileceğini de belirtti.

Türkiye'ye daha önce defalarca kez rakip olduğunun altını çizen Portekizli çalıştırıcı "Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde birçok kez Türk takımlarına rakip oldum. Taraftarların tutkusu o kadar büyük ki, bir gün bu fırsata sahip olmak benim için harika bir deneyim olur çünkü futbol taraftarlar içindir. Bir stadyumda bütün taraftarların desteğini hissetmek her çocuğun hayalinin bir parçasıdır, Türkiye'de bu takımlarla karşılaştığımda hissettiğim duygu buydu. Neredeyse 20 yıllık kariyerimde böyle bir atmosfer yaşama fırsatı bulmuş olmak harika olurdu" ifadelerini kullandı.

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