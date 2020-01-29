Dyson Lin, Twitter hesabından deprem tahminleri ile gündeme geldi. Son Elazığ depremini doğru tahmin ettiği söylenen Dyson Lin, dikkatleri üzerine çekti. Fakat teyit.org'un yaptığı incelemeler sonrasında Dyson Lin'in güvenirliği araştırılmaya başlandı. Peki Dyson Lin kimdir? Dyson Lin deprem kahini mi, yoksa sahtekar mı? İşte Dyson Lin hakkında bilgiler...

DYSON LIN'İN TAHMİNLERİ NE KADAR GÜVENİLİR?

Dyson Lin, 21 Ocak’ta kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kars’ın ‘10+6’ seviyesinde çok güçlü bir sinyal aldığını belirtmiş ve Türkiye’nin doğusunun büyük tehlike altında olduğu uyarısını yapmıştı.

Dyson Lin son zamanlarda yalnızca Elazığ depremi hakkında yaptığı tahminle de konuşulmuyor. Tayvanlı kullanıcı, geçtiğimiz günlerde meydana gelen Manisa depremini de önceden Balıkesir olarak tahmin etmişti. Dyson, bu bölgedeki cihazın sürekli sinyal verdiğini ve M5+~M6+ şiddettinde bir deprem beklediğini söylemişti.

DEPREM KAHİNİ Mİ, SAHTEKAR MI?

Teyit.org’un yaptığı incelemeler sonucunda Dyson Lin’in herhangi bir uzmanlığının olmadığı sonucuna varıldı. Kendisinin CEO’su olduğunu söylediği kurumun da Ticaret Bakanlığı’nın kendi arama motorunda araştırıldığında herhangi bir sonuç vermediği bilgisine ulaşıldı.

Dyson’ın bir uzman olmadığı, hatta sahtekârlığı nedeniyle ülkesinde 6.000 dolara kadar para cezası aldığını söyledi.

UYDURMA BİR ENSTİTÜ

Lin’in LinkedIn hesabını incelediğimizde bahsi geçen Taiwan Quake Forecast Institute’ü 2008 yılında kurduğu bilgisiyle karşılaşıyoruz. Ancak bu bilgiyi ülkenin Ticaret Bakanlığı’nın arama motorunda araştırdığımızda ise şirkete ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor.