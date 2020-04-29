İspanya medyası, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın koronavirüsü 6 haftadır atlatamadığını iddia etti.

Dybala, nişanlısı Oriana Sabatini ile yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını 21 Mart'ta açıklamıştı. Kendisini karantinaya alan Dybala, semptomların geçmesinin ardından evde bireysel çalışmalara başlamıştı.

İspanya’da yayın yapan spor programı ‘El Chiringuito de Jugones’in sunucusu Josep Pedrerol, Arjantinli futbolcunun son 6 haftada yaptırdığı 4 koronavirüs testinin hepsinin pozitif çıktığını açıkladı.