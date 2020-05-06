İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Arjantinli futbolcu Paulo Dybala, korona virüs mücadelesinde mutlu sona ulaştı. Torino temsilcisinden yapılan açıklamada başarılı futbolcuya yapılan testlerin negatif sonuçlandığı belirtildi. 7 haftadır yapılan 5 testte pozitif sonuç alan Dybala, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile hastalıktan kurtulmanın mutluluğunu paylaştı. 26 yaşındaki futbolcu, fotoğrafına "Sonunda, ben kazandım" notunu ekledi.

Juventus resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Paulo Dybala’nın testlerinin negatif sonuçlanmasıyla birlikte ev izolasyonundan da çıkacağı aktarıldı.

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