Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki Juventus - Atletico Madrid maçında çok konuşulacak bir an yaşandı. 45.+1'de dar açı olmasına rağmen frikikten harika bir gol atarak Juve'yi öne geçiren Paolo Dybala, sevincini ise çok özel bir şekilde yaşadı.

Kulübeye hareketlenen Arjantinli, Merih Demiral'a doğru giderek asker selamı verirken sevincini milli yıldızımıza sarılarak yaşadı. A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı maç sonrası asker selamı nedeniyle soruşturma başlatılmışken Dybala'nın Merih'e böyle bir destek vermesi tüm Türk futbolseverlerin büyük beğenisini topladı. Mücadele de Juventus'un 1-0'lık üstünlügü ile sonuçlandı.

"ONUNLA SÜREKLİ ŞAKALAŞIYORUZ"

Dybala maçın ardından sevinci ile ilgili "Merih Demiral ile sürekli şakalaşıyoruz, soyunma odasında da aramızda geçen bir konuşma vardı. Sadece ona şaka yaptım, bir mesaj için değildi" dedi.