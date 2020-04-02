Paulo Dybala, 2018'den bu yana Juventus'ta takım arkadaşlığı yaptığı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Arjantin Futbol Federasyonu'na röportaj veren Dybala, Portekizli yıldızın Arjantin'de hiç sevilmediğini açıkladı. Dybala "Cristiano'ya da söyledim. Arjantin ondan nefret ediyor" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde hem Cristiano Ronaldo hem de Lionel Messi'yle takım arkadaşlığı yapan nadir oyunculardan biri olan Dybala, "Messi ile birlikte olmak çok zor" demecine de açıklık getirdi.

26 yaşındaki oyuncu "Ben o sözleri söylerken takım arkadaşımı eleştirmek istemedim. Sadece birlikte bir şeyleri geliştirmek istedim. Bu konuyu Leo'yla da konuştum. Teknik direktörlerin kararına saygı duyuyorum. Çünkü Arjantin çok prestijli bir ülke" şeklinde konuştu.