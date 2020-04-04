The Rock lakabıyla bilinen Dwayne Johnson, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına evde kendisini ailesiyle önlem amaçlı karantinaya aldı.

Bütün vaktini evde ailesiyle geçiren Johnson, 1 yaşındaki kızı Tiana Gia Johnson'a el yıkamayı öğrettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Johnson, yayınladığı videoda "Koronavirüs yüzünden kendi sosyal mesafemizi koruyoruz. Şimdi şarkı söyleyerek çocuklarıma el yıkamayı öğreteceğim. Sağlıklı ve güvenli kalın dostlarım" ifadelerini kullandı.

47 yaşındakı aktörün kızıyla videosu takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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