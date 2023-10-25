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        Haberler Magazin Dwayne Johnson'ın balmumu heykeli tekrar yerine konuldu- Magazin haberleri

        Dwayne Johnson'ın balmumu heykeli tekrar yerine koyuldu

        Dwayne Johnson'ın Paris'teki bir müzede sergilenmeye başlayan balmumu heykeli, oyuncunun ten rengi eleştirisi sonrası kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun heykeli, tekrar yerine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 17:14 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:15
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          WWE kemerini altıncı defa kazanan ilk isim olan eski ABD güreşçisi ve ve oyuncu 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson'ın Fransa'nın başkenti Paris'teki bir müzedeki balmumu heykeli gündem olmuştu.

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          Dwayne Johnson'ın balmumu heykeli, oyuncunun ten rengini doğru bir şekilde yansıtmaması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ünlü oyuncunun balmumu heykeli, Johnson'ın 'Hızlı ve Öfkeli' serisinden rol arkadaşlı Vin Diesel'e daha çok benzetilmişti.

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          Bunun üzerine sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Dwayne Johnson, müzedeki yetkililere ulaşacağını ve heykelin güncellenmesi için harekete geçeceğini söylemişti. 51 yaşındaki Johnson, işe "ten rengini düzeltmekle" başlayacağını belirtmişti.

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          Daha sonra Paris'teki bir müzede sergilenen Dwayne Johnson'ın balmumu heykeli, kaldırılmıştı.

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          HEYKEL TEKRAR YERİNE KONULDU

          Eleştirilerin ardından Dwayne Johnson'ın kaldırılan balmumu heykeli, güncellenerek Paris'teki müzeye tekrar yerleştirildi.

          Fotoğraflar: AA, AP

        Balmumu heykeli kaldırıldı
        Balmumu heykeli kaldırıldı

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