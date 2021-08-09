"YAŞADIĞIM EN ZOR ŞEYLERDEN BİRİYDİ"

Küçük kızlarının birkaç gün öksürük şikayetinin olduğunu söyleyen Dwayne Johnson, kendisiyle eşinin “sert bir gidişat” yaşadığını söylemişti.

Johnson, "Şunu söyleyebilirim ki; bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama korona bunların hepsinden daha farklıydı." demişti. İyileşme sürecinin zor olduğunu anlatan ünlü aktör, hayranlarına maske takma çağrısı da yapmıştı.