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Dwayne Johnson: Günde üç kez yıkanıyorum - Magazin haberleri

Dwayne Johnson: Günde üç kez yıkanıyorum

Hakkında bilinmeyenleri anlatan Dwayne Johnson, "kokuşuklardan biri olmayacağını" ifade ederek, günde üç kez yıkandığını açıkladı. 49 yaşındaki Amerikalı oyuncu, "Ben yıkanmayan ünlülerin zıttıyım" şeklinde konuştu

09.08.2021 - 08:13 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • WWE kemerini altıncı defa kazanan ilk isim olan eski Amerikan güreşçisi ve 'The Rock' (Kaya) lakaplı Dwayne Johnson, banyo alışkanlığından bahsetti. 49 yaşındaki oyuncu, düzenli olarak banyo yapmadığını söyleyen ünlülerin ardından kendisinin "kokuşuklardan biri olamayacağını" ifade etti.

  • "BEN YIKANMAYAN ÜNLÜLERİN ZITTIYIM"

    Konuyla ilgili Twiter hesabından paylaşımda bulunan Johnson, günde üç kez yıkandığını belirtti. Dwayne Johnson, "Ben yıkanmayan ünlülerin zıttıyım." ifadelerini kullandı.

  • "DUŞTA ŞARKI SÖYLERİM"

    Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, sabah yataktan kalkınca soğuk duş aldığını, spor sonrasında ılık duş aldığını, işten eve döndüğündeyse sıcak banyo yaptığını dile getirdi. Johnson, sözlerini, "Yüzümü yıkarım, vücudumu yıkarım, kese yaparım ve duşta şarkı söylerim." şeklinde noktaladı.

    Mila Kunis, Ashton Kutcher, Kristen Bell ve Dax Shepard, her gün düzenli olarak banyo yapmadıklarını açıklayan ünlüler arasında yer almıştı.

  • KORONAVİRÜSÜ YENMİŞTİ

    Hollywood'un en çok kazanan aktörlerinden olan Dwayne Johnson, geçtiğimiz yıl eylül ayında şarkıcı eşi Lauren Hashian, dört yaşındaki kızları Jasmine ve iki yaşındaki Tiana ile birlikte koronavirüsle mücadele ettiklerini ve artık daha iyi olduklarını açıklamıştı.

  • "TÜM AİLEMDE ÇIKTI" DEMİŞTİ

    Test yaptırdıktan sonra sonucu beklerken endişelendiğini söyleyen Johnson, "Benim bir numaralı önceliğim her zaman ailemi korumak. Çocuklarımı, sevdiklerimi korumak. Çıkacaksa sadece benimkinin pozitif çıkmasını umdum ama değildi. Tüm ailemde çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

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