Dwayne Johnson başkan adaylığı için teklif almış
Dünyaca ünlü aktör Dwayne Johnson, ABD başkan adaylığı için farklı partilerden teklif aldığını itiraf etti. "Siyasete girmeyi hiçbir zaman istemedim" diyen Johnson, siyasetle ilgili nefret ettiği çok şey olduğunu da dile getirdi
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Hollywood'un sevilen oyuncularından Dwayne Johnson, birkaç siyasi partinin kendisine ulaştığını ve ABD başkan adaylığı için teklifte bulunduğunu açıkladı.
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"The Rock" olarak bilinen ve profesyonel güreş dünyasında oldukça tanınan oyuncu, Trevor Noah'ın "What Now?" adlı podcast'ine konuk oldu.
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Gelecek yıl ABD başkanlığına aday olmayı düşünüp düşünmediği sorulan 51 yaşındaki aktör, kendisine farklı partilerden teklif geldiğini açıkladı.
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2021 yılında ABD'de yapılan bir ankette oyuncunun başkanlık kampanyasını destekleyenlerin sayısı oldukça yüksekti. Yapılan ankette 30 bin ABD'linin yüzde 46'sı, "The Rock"ı başkanlık adaylığını açıklaması durumunda destekleyeceklerini söylemişti.
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Anket sonuçlarıyla ilgili konuşan Johnson "Gerçekten çok şaşırmıştım ve onur duymuştum. Sizinle küçük bir şey paylaşacağım; 2022'de yıl sonunda, partilerden ziyaretime gelip aday olup olamayacağımı sordular" dedi.
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"Siyasete girmeyi hiçbir zaman istemedim" diyen oyuncu, siyasetle ilgili nefret ettiği çok şey olduğunu da dile getirdi.
Başkanlığa aday olma fikrini oyuncu ilk kez 2017'de ortaya atmıştı ve ancak daha sonra babalığın kendisi için en önemli şey olduğunu dile getirerek siyasete atılmayacağını söylemişti.
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