Dwayne Johnson: Artık anlamlı filmler yapmak istiyorum

"BUNLARIN YERİ VE ZAMANI VAR"



Gişe canavarı yapımları tamamen arkasında bırakmayacağını da sözlerine ekleyen Dwayne Johnson, "Bunun büyük, herkese hitap eden filmlerden vazgeçmek anlamına gelmediğine açıklık getirmek istiyorum. Bu filmleri yapmayı seviyorum ve bunların muazzam bir değeri ve önemi var... Ama bunların zamanı ve yeri de var" ifadelerini kullandı.