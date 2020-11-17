Düziçi'nde traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

AA

Atalan Belediyesi önünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Süleyman Yıldırım, Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri ve çiftçiler katıldı.Belediye Başkanı Yıldırım, Trafik kazalarının önlenmesi için traktör sürücülerinin araçlarına mutlaka reflektör ve uyarı lambası takmasını istediklerini söyledi.Yıldırım, reflektörü olmayan traktör sürücülerine bunun temini konusunda yardımcı olacaklarını belirtti.