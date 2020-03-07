Düziçi'nde öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - OSMANİYE

AA

Etkinlik kapsamında Atatürk ve Demokrasi Meydan'ında bir araya gelen öğrenciler, kadınlara karanfil verdi.Tarihteki bazı kadın kahramanların hayatlarının anlatıldığı etkinlik, kadına şiddet adlı müzikal gösterinin ardından sona erdi.Etkinlikte, kadına şiddetle ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.