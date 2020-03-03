Düzensiz göçmenlerin umuda yolculuğu sürüyor - İSTANBUL

AA

Suriyeli Mustafa Hami:- "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan'dan da, sizlerden de, büyüğünüzden, küçüğünüzden memnunuz. Bize insanlık ettiniz, bize kucak açtınız. Bizi kurtardınız savaştan, kötülerin elinden. Memnunuz biz sizlerden, yerden göğe kadar"- Suriyeli Abbas Neşeli:- "Sınırı geçip Yunanistan'dan Almanya'ya gideceğiz. Hayatımıza orada devam edeceğiz" Avrupa'ya gidebilmek için Türkiye'nin dört bir tarafından İstanbul'a gelen düzensiz göçmenler, Türkiye-Yunanistan sınırına doğru hareket ediyor.Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olunmayacağı yönündeki haberlerin ardından ülkenin birçok bölgesinden İstanbul'da gelen göçmenlerin Edirne'ye gidişi sürüyor. Hayalini kurdukları Avrupa ülkelerine gidebilmek için her yaştan binlerce göçmen, ücret karşılığı anlaştıkları araçlarla yola koyulurken, parası olmayanlar kendilerine otobüs tahsil edilmesini bekliyor.Yunanistan'ın sınır kapısını açmaması ve Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sebebiyle göç hareketliliğinin azaldığı belirtilirken, göçmenlerin sosyal medya platformları ve WhatsApp üzerinden kurdukları gruplar aracılığıyla haberleştikleri öğrenildi. Göçmenler, gruplarda belirtilen güvenli bölgelerden Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.- "İlk gün kişi başı 300 liradan götürdük"Minibüs şoförü Cihan Kaya, hareketliliğin ilk gününde yoğun mesai yaptıklarını anlatırken, "İlk gün yoğunluk çok fenaydı, herkes saldırdı buraya." dedi.Yunanistan'a geçişte sıkıntılar yaşanması üzerine bazı göçmenlerin hayal kırıklığı yaşadığını belirten Kaya, "İlk gün kişi başı 300 liradan götürdük. Dün arkadaş 12 1 arabayı götürdü, 750 lira aldı. Şimdi de 500-600'e (lira) ne bulduysa alıp götürüyor. Ama artık o tarafa kimse gitmiyor." ifadesini kullandı.Suriyeli göçmenlerin Facebook grubu üzerinden iletişim kurduklarını aktaran Kaya, işaret bekleyen göçmenlerin grupta yazılanlara göre hareket ettiğini anlattı.- "Sınırı geçip Yunanistan'dan Almanya'ya gideceğiz"Almanya'ya gitmek için İzmir'den İstanbul'a gelen ve Vatan Caddesi üzerinde kendisini Edirne'ye götürecek otobüsü bekleyen 20 yaşındaki Abbas Neşeli, akrabalarının geçen hafta Almanya'ya gittiğini, kendisinin de ailesiyle akrabalarının yanına gitmek istediği söyledi.Halep'in Çobanbey ilçesinden gelerek Türkiye'ye sığınan Neşeli, "Allah nasip ederse sınırı geçip Yunanistan'dan Almanya'ya gideceğiz. Hayatımıza orada devam edeceğiz. Bazı insanlar Almanya'ya gidiyor, 'hayat çok güzel' diyorlar. 'Hayatın güzel geçer' diyorlar, biz de gideceğiz şansımızı deneyeceğiz. Güzelse kalırız, değilse buraya kaçak geleceğiz. Hayat çok zor, eskisi gibi değil. Suriye'de savaş çıkmadan önce çok güzel hayatımız vardı. Savaş çıkınca buraya gelmek zorunda kaldım. Burada hayatımız yine iyi ama elektrik, su, kira olmayınca daha güzel olur, bunlar olunca hayatımız çok zor oldu." değerlendirmesinde bulundu.Neşeli, Türkiye'de tekstil atölyesinde çalışarak meslek sahibi olduğunu ve para kazandığını anlattı.- "Bize insanlık ettiniz, bize kucak açtınız"Ülkesindeki iç savaşın ardından Halep'ten 5 çocuğu ve eşiyle birlikte Gaziantep'te gelen ve 6 yıl sonra da İzmir'e yerleşen 56 yaşındaki Mustafa Hami ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkür etti.Kimseye yük olmak istemediklerine dikkati çeken Hami, "Elhamdülillah, Allah razı olsun Erdoğan'dan, bize kucak açtı. Biz kendisinden memnunuz, kendisi olmasa halimiz nasıl olurdu orasını Allah bilirdi. Elhamdülillah, biz kendisinden yerden göğe kadar memnunuz. Erdoğan'dan da, sizlerden de, büyüğünüzden, küçüğünüzden memnunuz. Bize insanlık ettiniz, bize kucak açtınız. Bizi kurtardınız savaştan, kötülerin elinden. Memnunuz biz sizlerden, yerden göğe kadar." diye konuştu.Suriye'deki iç savaş sebebiyle Türkiye'de bazı sıkıntıları yaşadıklarını kaydeden Hami, "Bu sebeple gitmek istiyoruz. Başımızdan korkuyoruz, biz garibanız. Suriye'yi istemiyoruz, Suriye bizim için bitti." dedi.Gidecekleri yer belirlemediklerini ancak tek isteklerinin sınırı geçmek olduğunu ifade eden Hami, "Gittiğimizde bunca insan ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. Bu giden insanlara ne olacaksa bize de o olsun. Onlar ne yapacaksa biz de onu yapalım. Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, neresi olursa, orasını Allah bilir. Belli bir gideceğimiz yer yok, nereye gideceğimiz de bilmiyoruz." dedi.Hami, Türkiye'de iki oğluyla birlikte inşaatlarda sıvacılık yaparak geçimlerini sağladıklarına işaret ederken, mesleğiyle Avrupa ülkelerinde de iş bulabileceğine inandığını söyledi.Suriye'de savaşın bitmesi ve huzurun hakim olmasıyla topraklarına dönebileceklerini sözlerine ekleyen Hami, "Toprağımız var, evimiz var döneriz inşallah. Burası gibi, sizin bu memleket (Türkiye) gibi olursa, huzur olursa döneriz " ifadesini kullandı.