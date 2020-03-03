Düzensiz göçmenlerin tek isteği Avrupa'ya gitmek (2) - EDİRNE

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce düzensiz göçmen, Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri ve kara hattını geçmeye çalışıyor.Düzensiz göçmenlerin, Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedeki bekleyişi de sürüyor.Geceyi sınırda geçiren düzensiz göçmenlere, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarınca çeşitli gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı yapılıyor.Yardımlar tek yerde toplandıktan sonra öncelikle çocuklu aileler, engelliler ve yaşlılara dağıtılıyor.Türkiye'ye sığınan binlerce düzensiz göçmen, iş bulabilmek, daha iyi bir eğitim ve yaşam koşulları için Avrupa'ya geçmeyi umut ediyor.- "Avrupa'da daha iyi şartlarda yaşamak istiyorum"Suriyeli Ahmet Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 yıldır Türkiye'de bulunduğunu, Avrupa'ya geçmek için Gaziantep'ten geldiğini belirterek, Masri,"Ülkemizdeki savaştan kaçıp, Türkiye'ye geldik. Savaşta annemi, babamı, dayılarımı kaybettim. Evimizi bombaladılar. Şimdi tek isteğim Avrupa'ya gitmek. Avrupa'da daha iyi şartlarda yaşamak istiyorum." dedi.Suriyeli Muhammet Elmşeal de Avrupa'ya gitmek için 4 gün önce Edirne'ye geldiğini anlattı.Sınır kapısı önünde zor şartlarda kaldıklarını belirten Elmşeal, 4 çocuğu ve eşiyle çıktığı Avrupa yolculuğundan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.Elmşeal, kendilerine çeşitli yardımlarda bulunan Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.- "Sınırı geçene kadar tekrar deneyeceğiz"İran uyruklu Behruz Mahri de üç yıldır Türkiye'de yaşadığını artık Avrupa'ya gitmek istediğini vurgulayarak, "Ülkemin şartları kötü olduğundan, iş bulmak için Avrupa'ya gitmek istiyorum. Ailem İran'da. Almanya, Fransa, İngiltere hangi ülke bizi alırsa oraya gideceğiz. Sınırdan geçmeyi denedim, Yunanistan askerleri bizi yakaladı, paramızı, telefonumuzu, eşyalarımızı çaldı. Bizi dövdü geri gönderdi ama sınırı geçene kadar tekrar deneyeceğiz." diye konuştu.Suriye uyruklu Renaz Abdurrahman da ülkesindeki savaş nedeniyle Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.Avrupa'da eğitimine devam etmek istediğini anlatan Abdurrahman, "Savaş bittikten sonra, belki 10 yıl daha sürer, ülkeme dönmek isterim. Orası bizim memleketimiz. Ailem Şanlıurfa'da yaşıyor. Onları da gideceğim ülkede yanıma almak istiyorum." dedi.Suriye uyruklu Muhammed Yusuf da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıktığını anlattı.Suriye'deki savaş nedeniyle ülkesini terk ettiğini vurgulayan Yusuf, "Fransa, Almanya ya da Hollanda'ya giderek eğitimime de devam etmek istiyorum. Oraya yerleşince ailemi de yanıma alacağım." ifadesini kullandı.
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