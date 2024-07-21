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        Haberler Gündem Düzensiz göçmenleri Rodos diye ıssız koya bırakıp gittiler

        Düzensiz göçmenleri Rodos diye ıssız koya bırakıp gittiler

        Muğla'nın Marmaris ilçesi Kadırga mevkiinde insan kaçakçıları tarafından Yunanistan'ın Rodos adası diye karadan ulaşımın bulunmadığı bölgeye bırakılan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 20:35 Güncelleme: 21.07.2024 - 20:35
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        Rodos diye ıssız koya bırakıp gittiler
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        Marmaris Kadırga Burnu Mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk eti.

        Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kayalar üzerinde 20 düzensiz göçmen bota alarak kurtardı.

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