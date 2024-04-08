Düzensiz göçmen çalıştıran işletmeye 227 bin TL para cezası
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzensiz göçmen çalıştırdığı tespit edilen bir işletmeye 227 bin 8 TL idari para cezası uygulandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
41 DÜZENSİZ GÖÇMEN GERİ GÖNDERME MERKEZİNE SEVK EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından bu kapsamda 4 bin 466 kişinin ifadesi alınarak 41 düzensiz göçmene işlem yapıldı.
Düzensiz göçmenler idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kuşadası, Köşk, Söke ve Nazilli ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli de yakalandı.
PARA CEZASI VERİLDİ
Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Öte yandan Efeler ilçesinde 4 düzensiz göçmen çalıştırdığı tespit edilen bir işletmeye 227 bin 8 TL idari para cezası uygulandı.