Düzenli uyku yaşam kalitesini artırıyor

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Medicana Avcılar Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, düzenli ve yeterli uyku, kişinin kendini dinlenmiş ve dinç hissetmesini sağlar. Kişinin bellek ve fizyolojik fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olan uyku, bu yönüyle kişinin beden ve ruh sağlığı üzerinde oldukça etkilidir.

İmmün sistem ya da yaygın olarak kullanılan adıyla bağışıklık sistemi üzerinde de etkileri bulunan uykunun miktarı kadar kalitesi de önemlidir. Kalitesi düşük nitelikte ya da yetersiz uyku, vücudun yabancı organizmalara karşı mücadele edebilme kabiliyetinin azalmasına yol açarak kişinin pek çok farklı rahatsızlığa karşı savunmasız hale gelmesine neden olur.

Kişinin sağlıklı kalması için son derece önemli olan bağışıklık sistemi, dışarıdan gelen virüs, bakteri ve mantar gibi pek çok farklı zararlı organizmaya karşı vücudu korur. Vücudun diğer tüm sistemlerinin normal fonksiyonlarını yerine getirmesini, yani kişinin sağlıklı kalmasını sağlar.



- "Kişinin sağlıklı kalması için en az 7 saat uyuması gerekir"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Sevinç Ümit, vücudun doğal savunma mekanizması olan immün sistemin, pek çok farklı mekanizmadan oluştuğunu ve yeterli süre ile uyunduğunda bağışıklık sisteminin en üst seviyede aktif olduğunu belirtti.

Ümit, basit bir soğuk algınlığından korunmak için bile uyku süresinin son derece önemli olduğuna işaret ederek, “Kişinin sağlıklı kalması için en az 7 saat uyuması gerekir. Yapılan çeşitli araştırmalarda 6 saat ve daha az süreyle uyuyan kişilerin, 7 saat uyuyan kişilere göre enfeksiyonlara yakalanma ihtimallerinin 4,2 kat fazla olduğu görülmüştür. 5 saat ve daha az uyuyan kişilerde ise bu oran çok daha yüksektir.” ifadelerini kullandı.

Kişinin sağlıklı kalması kadar mevcut hastalıklarla mücadele edebilmesi için de uyku süresinin önemli olduğuna dikkati çeken Ümit, “Uyku süresi yeterli olduğunda vücuda giren yabancı organizmaların yok edilmesinde aktif rol oynayan T hücreleri daha kolay ve hızlı çoğalır.” yorumunda bulundu.

Ümit, uyku sırasında adrenalin düzeyinin düştüğünü ve bağışıklık sisteminin güçlendiğini vurgulayarak, “Beyin, kas ve iç organlar dinlenir. Kişinin yeteri kadar uyuduğunda kendini dinç, zinde ve güçlü hissetmesinin sebebi budur. Kalitesiz veya az uyunduğunda ise kişi, kendini yorgun, halsiz ve eyleme geçme konusunda isteksiz hisseder. Zihinsel işlevlerin yavaşlamasına, bellek kapasitesinin düşmesine, konsantrasyon kaybına yol açabilen bu durum, kişinin bağışıklık sisteminin de zayıflamasına, dolayısıyla hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelmesine neden olur.” açıklamasını yaptı.



- "Uyku apnesi, en sık görülen uyku hastalıklarının başında gelir"



Uyku sırasında solunumun 10 saniyeden uzun bir süre ile kesilmesi olarak tanımlanabilen uyku apnesinin, en sık görülen uyku hastalıklarının başında geldiğini aktaran Ümit, şunları kaydetti:

“Kişinin gece uyku süresinden bağımsız olarak kendini gündüzleri uykusuz ve yorgun hissetmesine yol açan bu durumun neden kaynaklandığının araştırılması ve bir an önce tedavi edilmesi gerekir. Obezite, diyabet, endokrin bozuklukları, hipertansiyon, kalp ritim bozuklukları, kalp krizi, uykuda ani kalp durması ve hatta uykuda ani ölüm gibi ciddi ve hayati önem taşıyan sorunlara yol açabilir.

Acilen uyku testiyle tanı ve tedavi gereklidir. İnsomnia’da sık görülen uyku problemleri arasındadır. Kadınlarda daha sık görülen insomnia, kişinin haftalar, aylar ve bazı durumlarda yıllara uzayan uyku hastalıklarına neden olabilir. Uyku probleminin nörolojik sebeplerin yanı sıra solunum hastalıkları, huzursuz bacak sendromu, periyodik bacak hareketleri, reflü gibi pek çok farklı nedenlerden kaynaklanabilir.’’