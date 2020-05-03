Düzenli egzersiz pandemi kaynaklı kaygıyı azaltıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde evde geçirilen süre boyunca düzenli egzersiz yapmanın sağlıklı yaşam için önemli bir strateji olduğunu bildirdi.
Öneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü bağışıklık için düzenli egzersizin önemine dikkat çekti.
Koronavirüs ile mücadelenin en önemli parçası olan evde kalma süresinde yapılacak egzersizlerin hem direnci artıracağı hem de hareketsizlik nedeniyle oluşabilecek çeşitli sağlık problemlerini azaltacağını vurgulayan Öneş, her gün düzenli olarak 30 dakika egzersiz yapılmasının sağlığın korunmasında önem taşıdığını söyledi.
Öneş, özellikle hafif ve orta şiddette egzersizlerin bağışıklığa olumlu etkiler yaptığının çeşitli çalışmalarda gösterildiğini ifade ederek, "Egzersiz, kronik hastalıklara karşı koruyucu olarak yaşam kalitesini artırır. Aynı zamanda egzersiz kaygıyı da azaltarak gevşemeye fayda sağlar. Düzenli fiziksel aktiviteyi sürdürmek ve ev ortamında rutin olarak egzersiz yapmak, koronavirüs krizi sırasında sağlıklı yaşam için önemli bir stratejidir." diye konuştu.
Egzersiz yapmanın gevşemeye yardımcı olacağından kaygı seviyesini de azaltacağını aktaran Öneş, evde solunum egzersizleri, yürüyüş ve ev işleri gibi hafif şiddette egzersizlerin rutin olarak düzenli yapılmasının hem bedensel hem de ruhsal sağlığı için faydalı olacağını söyledi.
- Egzersiz yapılırken oda iyi havalandırılmalı."
Prof. Dr. Öneş, egzersiz yaparken göğüs üzerinde ağrı, çarpıntı, baş dönmesi gibi durumlarda doktora danışılması gerektiğine işaret etti.
Bu dönemde çocukların ev içinde aktivitelere yönlendirilmesinin de önemli olduğunu dile getiren Öneş, "Hareketsizlik özellikle kemik gelişiminin hızlı olduğu ergenlik döneminde doruk kemik kütlesinin negatif olarak etkileyerek ileri dönemde osteoporoza yatkınlık oluşturabilir. O nedenle çocuklar için kemik yoğunluğunu desteklemek açısından ev içinde yapılan ip atlama, sıçrama ve esneme egzersizleri çok faydalıdır." bilgisini paylaştı.
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