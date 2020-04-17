Düzenli aspirin kullanımı sindirim sistemi kanserlerinde riski azaltıyor

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Sonuçları "Annals of Oncology" dergisinde yayımlanan 113 gözlem araştırmasının sonuçlarının değerlendirildiği meta analiz çalışmasında, uzun süreli aspirin kullanımıyla sindirim sistemi kanserlerinin azalması arasında belirgin bir ilişki bulunup bulunmadığına odaklanıldı.

Düzenli kullanım için haftada en az bir ya da iki tablet koşulunu belirleyen uzmanlar, düzenli aspirin kullananlarda kolorektal kanser riskinin yüzde 27, mide kanseri riskinin yüzde 36, pankreas kanseri riskinin de yüzde 22 düşük olduğunu gözlemledi.

Daha uzun sürelerle daha yüksek dozda aspirinin, bu kanser türlerinde riski daha da azalttığı görüldü.

Bu etkinin özellikle kolorektal kanser riskinde göze çarptığı, en fazla faydanın da 5 ila 10 yıl arasında aspirin kullanımında sağlandığı belirtildi.

Çalışma ayrıca, bağırsak kanserinde bir yıl boyunca her gün kullananlarda riskin yüzde 4, 3 yılda yüzde 11, 5 yılda yüzde 19 ve 10 yılda yüzde 29 düşüş gözlendiğini ortaya koydu.