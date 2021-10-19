Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2022 yılı için 10,2 milyar lira bütçe ayrıldı

AA

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2022 yılı bütçesinden alacağı pay 10,2 milyar lira olarak belirlendi.

AA muhabirinin, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 10 milyar 238 milyon 553 bin lira ödenek tahsis edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 7 milyar liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 1 milyar 253 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 394 milyon 52 bin lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 527 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 271 milyon 781 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 200 milyon lira, Rekabet Kurumuna 179 milyon 353 bin lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 219 milyon 25 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 58 milyon 828 bin lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 65 milyon 945 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 69 milyon 569 bin lira kaynak sağlanacak.

2021 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden ayrılan paylar şöyle:

KURUMLAR TOPLAM RTÜK 271.781.000 BTK 7.000.000.000 SPK 527.000.000 BDDK 1.253.000.000 EPDK 394.052.000 KİK 200.000.000 Rekabet Kurumu 179.353.000 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 58.828.000 Kişisel Verileri Koruma Kurumu 65.945.000 Nükleer Düzenleme Kurumu 219.025.000 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 69.569.000 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Toplamı 10.238.553.000