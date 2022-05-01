Düzcespor TFF 2. Lig'de

1999 Düzce depreminin ardından 2000-2001 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden Düzcespor, 2. Lig özlemini Trabzon Yomraspor deplasmanında sonlandırdı. Bir zamanlar Süper Lig’in önemli takımları arasında yer alan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkı sağlayan Düzcespor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor.

2017-2018 sezonunda Play-Off’lara kalarak finalde Bayrampaşaspor’a 3-2 kaybederek 2. Lig'e çıkma hayallerini kaybeden Düzcespor, bu kez şampiyonluğunu Yomra deplasmanında ilan etti. Trabzonspor Of İlçe Stadı'nda 2-1’lik galibiyet ile ayrılan Düzcespor, ligin 25’inci haftasında 75 puan ile şampiyonluğunu ilan ederken, Yomraspor ise 38 puanda kaldı.

Yıllardır 2. Lig'e çıkmak isteyen Düzce’nin cadde ve sokakları ise kırmızı-lacivert bayraklar ile donatılmıştı. Şehirde günler öncesinde başlayan şampiyonluk atmosferinin ise takımın Düzce’ye dönmesi ile coşkulu bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

1998-99 sezonunda 3. Lig 4. Grubu MKE Kırıkkalespor'un ardından 2. sırada tamamlayarak tekrar Türkiye 2. Ligi'ne yükselen kırmızı-lacivertli takım, 1999 Düzce depreminin ardından 2000-2001 sezonunda düşüşe geçerek bu zamana kadar 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Liglerde mücadele etti.

2001 yılından bu yana bir çok kez 2. Lig play-off mücadelesi veren kırmızı-lacivertli ekip, TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefine ulaştı. Öte yandan, şampiyon takımın 7 Mayıs tarihinde sahasında oynayacağı Çarşambaspor maçının ardından kupaya havaya kaldırması bekleniyor.

ENKAZDAN 2. LİG'E

1999 Düzce depreminin ardından 2. Lig'de bulunan Düzcespor o sezon küme düşmeden muaf tutuldu. 2000-2001 sezonunun ardından tekrar 2. Lig’de mücadele eden kırmızı-lacivertliler, enkazdan çıkamayan 3. Lig'e düştü. 2002-2003 yılında 3. Lig'i 13. sırada tamamlayan Düzcespor, kuruluşundan beri profesyoneller liglerde mücadele eden takım ilk defa amatör kümeye düştü.

2007-2008 sezonunda Amatör Lig'de şampiyon olan Düzcespor, 5 sezonun ardından 3. Lige yükselmişse de 2009-10 sezonunda 3. Ligden düşerek 2010 senesinde kurulan Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmeye başladı. 2010-11 sezonunda BAL 11. Grup'ta yer alan kırmızı şimşekler, ligde 1 mağlubiyet almasına rağmen şampiyonluğu Ümraniyespor'a kaptırarak ligi 2. Sırada tamamladı. 2012-2013 sezon sonunda play-out karşılaşmasında Akçakocaspor'a penaltılarda mağlup olan Düzcespor, Bölgesel Amatör Lig'e veda etti.

1 yıl aranın ardından Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Düzcespor, 1 yıl sonra tekrar 3. Lig'e yükseldi. Kırmızı-lacivertli takım 22 yıldır hasret olduğu 2. Lig'e ise Trabzon Yomraspor deplasmanında ilan etti. Trabzon’da oynanan maçın bitmesinin ardından Düzce sokaklarında da ‘Şampiyon Düzcespor’ sesleri yükselmeye başladı.

Evlerinde, iş yerlerinde şampiyonluk maçını izleyen kırmızı-lacivertli takımın taraftarı Kırmızı Şimşekler, ellerine aldıkları bayrak ve meşalelerle sokaklara döküldü. İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda yükselen şampiyonluk sesleri, Anıtpark meydanında kadar sürdü. Burada şampiyonluk turlamaları yapan bazı araçlar ise desteklerini korna çalarak gösterdi.