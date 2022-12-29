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Düzce’de kütüphanesi olmayan 49 okula kütüphane kuruldu ve ilde kütüphanesiz okul kalmadı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelindeki tüm okullarda başlatılan "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesinde Düzce’de yapılan çalışmalar tamamlandı ve kütüphanesiz okul kalmadı

Giriş: 29.12.2022 - 18:43 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce’de kütüphanesi olmayan 49 okula kütüphane kuruldu ve ilde kütüphanesiz okul kalmadı
İHA

Öğrencilere okuma kültürünü kazandırmak, onları sorgulayan, araştıran, bilgi üreten bireyler olarak yetiştirmek ve okullar arasındaki imkan farklarını azaltmak amacıyla kısa bir sürenin sonunda Düzce’de 49 okula yeni kütüphane kurularak, öğrencilerin kullanımına sunuldu.

KÜTÜPHANELERİ ÖĞRENCİLER HAZIRLADI

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri ve Mobilya İç Mekan Tasarımı bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler, öğretmenler gözetiminde kütüphaneler için gerekli olan kitaplık, çalışma masası ile bu ürünlerin metal ve ahşap aksamlarını üreterek projeye destek oldular. Okullarında aldıkları teorik eğitimleri atölyelerde beceriye dönüştürerek, mesleki tecrübe edinen öğrenciler aynı zamanda harçlıklarını da kazandılar.

"Sıfır Atık" ve "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projeleri ile birlikte geri dönüştürülebilir malzemeler, yeni kurulan kütüphanelerde hayat buldu.


49 kütüphaneyle birlikte tüm okulların kütüphaneye kavuşmasının ardından, ayrıca 17 tane de "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturuldu. Kullanılamayacak durumdaki geri dönüştürülebilir malzemelerin, dönüşümü sağlanarak hazırlanan masa, sandalye, sehpa, kitaplık, raf, aksesuar ve aydınlatma ürünleri kütüphanelerde öğrencilerin kullanımına sunuldu.
Kütüphanelerde yardımcı kaynaklar, çocuk yayınları, yetişkin yayınları, Türk ve dünya klasikleri ve süreli yayınlardan oluşan 2 bin adet kitap ve dergi yer alıyor.

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