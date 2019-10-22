Düzce'deki yaylalar, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle hayranlık uyandırıyor.

AA'nın haberine göre sonbahar renklerini en güzel şekilde izlemek isteyenler, yaylalara gelerek doğanın tadını çıkarıyor.

Düzce'ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan 1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları, sonbaharda da misafirlerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Bölgeye kamp yapmaya gelen doğaseverler, Pürenli Yaylası'ndaki göletin çevresine çadırlarını kurarak manzaranın tadını çıkarıyor.

Bölgede kamp yapanlardan Mustafa Karaca, yaptığı açıklamada, sonbaharın renklerini yakından görmek için Pürenli Yaylası'nı tercih ettiklerini belirtti.

"SONBAHARIN TADI PÜRENLİ'DE ÇIKIYOR"

Kocaeli'den arkadaş tavsiyesiyle geldiğini belirten Karaca, "Burayı biraz ıssız biliyorduk ama öyle değil. Çok memnun kaldık. İstanbul ve Ankara'dan gelen arkadaşlar da var burada. Burayı görmek için geç kalmışız. Burası hoşumuza gitti, arkadaşlarımıza da tavsiye edeceğiz" diye konuştu.

Mehmet Kırklareli de yaylaların sonbahar için misafirlerini beklediğini dile getirerek, "Mevsim geçişi yaşanan bu sonbahar günlerinde burası çok güzel oluyor. Yaprakların rengarenk olduğu bu dönemde hemen çıkıp geldik. Sonbaharın tadı Pürenli'de çıkıyor. Buraya gelmek isteyenler mesafeyi dert etmesin. Burası gelip görülmeye değer bir yer, doğayla iç içe" ifadelerini kullandı.