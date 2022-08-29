Düzce ve Bolu yaylaları doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehir arasında yer alan Düzce'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve bir kısmı Bolu sınırlarında bulunan 1400 rakımlı Pürenli ile Gölyaka ilçesindeki Balıklı yaylaları, kamp yasağı olduğu için az sayıda günübirlik ziyaretçiyi ağırlıyor.