Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde kar tatili verildi. İl Valiliklerinden gelen açıklamaların ardından kar tatili olan iller netlik kazanıyor. Binlerce veli ve öğrencinin gözü "Bolu ve Düzce okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?" sorularına çevrildi. Peki, 10 Mart 2022 Düzce ve Bolu okullar kar tatili oldu mu? İşte tüm detaylar…