Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken Düzce ve Bolu'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öğrenciler ve velileri, 19 Ocak yarın Düzce ve Bolu'da kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliklerin açıklamasını merak ediyor. Peki, yarın Düzce ve Bolu'da okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…