Düzce Valisi Atay'dan pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

AA

Atay, Aziziye Mahallesi'ndeki semt pazarında esnafı denetleyerek sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Pazarcı esnafı ve vatandaşları dinleyen Atay, çocuklara maske dağıttı.

Vali Atay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar yerinde esnafın maske kuralına özen gösterdiğini gözlemlediğini söyledi.

Orta yaş grubuna maske, mesafe ve temizlik kurallarına biraz daha dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulunan Atay, şöyle konuştu:

"Genelde vatandaşlarımız kurallara uyma gayreti içinde. Bazı uymayan vatandaşlarımıza rastlıyoruz. Tabii gereken yaptırımlar uygulanıyor. Vatandaşlarımızın bazıları da maske takmayanlar konusunda şikayetçi. İnsanlar sadece kendi sağlığını değil, karşıdakinin kendisine vereceği zararı düşünerek gayet de haklı olarak bazen sitem ediyorlar. Bu konuda lütfen tüm vatandaşlarımız, diğer vatandaşlarımızın hakkı için onların sağlığı için, onlara zarar vermeme adına lütfen herkes bu kurallara uysun. Herhangi bir cezai yaptırımla da karşı karşıya kalmasınlar. Bu bizim borcumuz. Başka bir izahatı yok."

Karantina sürecini KYK yurtlarında geçirme talebinde bulunanların olduğunu söyleyen Atay, "Düşünün ki hasta, başkasına zarar vermemek adına 'Bana bir yer bulun.' diyor. Bu talep doğrultusunda yurtlara yerleştirdiğimiz insanlar da var. Tek başına kaçak hastalar adına değil de diğer türlü de yerleşenler var." ifadesini kullandı.

Denetimde, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal da yer aldı.