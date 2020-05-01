Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Öztemiz: "Türkiye'nin tarım potansiyeli yüksek"

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gelişmiş birçok ülkede dahi market raflarının boş kaldığını, Türkiye'de ise sorun yaşanmamasının tarım ve gıda potansiyelinin yüksekliğine işaret ettiğini belirtti.
Prof. Dr. Öztemiz, yaptığı yazılı açıklamada, tarım sektörünün, son yıllarda nüfus artışı, küresel ısınma ve iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması gibi faktörlerle sık sık gündeme geldiğine işaret etti.
Sektörün bu kez küresel bir virüs salgınıyla tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliği kavramlarıyla çok daha güçlü şekilde dünya gündeminde yer aldığını ifade eden Öztemiz, gelecekte ise tarım ve gıdanın bugünkünden çok daha önemli olacağını vurguladı.
Öztemiz, "Bu yüzyılda tarım, savunma kadar önemli bir stratejik sektör haline gelecek. Yaşadığımız Kovid-19 pandemisinden en fazla etkilenecek sektörün tarım ve gıda olacağı tartışılıyor. Ülkelerde koronavirüs nedeniyle tarım ürünlerinin dış ticaretinde önemli kısıtlamalar başlatıldı. Bu durumun artarak devam edeceği düşüncesi dünya gündeminin baş sırasında." ifadelerini kullandı.
- "Tarım ve Orman Bakanlığını tebrik etmek gerekir"
Prof. Dr. Öztemiz, yaşanılan krizin gıdada arzın azalmasına, gıdaya erişimin aksamasına ve fiyatların yükselme eğilimi göstermesine yol açtığını bildirdi.
Dünyanın, salgın sürecinde parayla tarımsal ürün ve gıdaya ulaşılamayan vahim tabloyla yüz yüze olduğunu belirten Öztemiz, şunları kaydetti:
"Pandemi sürecinde gelişmiş birçok ülkede dahi market rafları boş kaldı. Ülkemizde gıda sorunu yaşanmaması, ülkemizin tarım ve gıda potansiyelinin yüksekliğine işaret ediyor. Ülkemizin bu başarısının altında önemli katkıları bulunan, başta ziraat mühendislerimiz olmak üzere çiftçilerimizin, sektöre hizmet sağlayan tüm teknik personelimizin, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın ve bunların karar alma süreçlerini başarıyla yöneten Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisinin tebrik edilmesi gerekiyor."
Öztemiz, Türkiye'de tarım sektörünün gelişmesini sağlamak ve bunu 2023 vizyonu hedeflerine taşımak için tarım ile teknolojinin entegre olduğu sürdürülebilir tarım anlayışının güçlendirilmesine ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.
Tarım sektörünün tarımsal arz güvenliğinin garanti altına alınmasının önem kazandığına değinen Öztemiz, "Tarımsal üretimde kendine yeterlik ve yaşadığımız pandemi gibi olağanüstü durumlarda zor durumda kalmamak için gıda güvenliğinin ne kadar hayati önem taşıdığı daha net anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
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