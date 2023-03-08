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Düzce Üniversitesi öğretim görevlisinin depremzede öğrencisiyle konuşması sosyal medyada infial yarattı

Düzce Üniversitesi'nde görevli bir öğretim görevlisi ile depremzede bir öğrencisi arasında geçen diyalog sosyal medyada büyük tepki topladı. Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada konuyla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu

Giriş: 08.03.2023 - 13:06 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce Üniversitesi öğretim görevlisinin depremzede öğrencisiyle konuşması sosyal medyada infial yarattı
Öğretim görevlisinin depremzede öğrencisiyle konuşması sosyal medyada infial yarattı
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Düzce Üniversitesi'nde görevli olan bir öğretim görevlisi ile Malatyalı depremzede öğrencisinin arasında geçtiği iddia edilen diyalog sosyal medyada infial yarattı.

"SANKİ ATOM BOMBASI ATTILAR"

Öğrencilerinin bir şirketin İnsan Kaynakları departmanı ile röportaj yapmaları talebinde bulunan öğretim görevlisi, depremzede öğrencisinin "Hocam ben Malatya'da nasıl yapacağım?" sorusu üzerine "Bırak yahu, sanki atom bombası attılar" cevabını verdi.

Öğretim görevlisine görüntülü aramayı teklif eden öğrenci, cezaevinde kaldığını, kalacak bir yeri olmadığını söyledi.

Bunun üzerine öğretim görevlisinin verdiği yanıt ise "Cezaevinde tabii bir yer bulamazsın, niye cezaevine girdin, ne yaptın? Kalacak yer bulamayınca cezaevine mi girdin, bu mu bulduğun çözüm" oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sosyal medyada yayılan ve kısa süre içerisinde büyük tepki toplayan videonun ardından, Düzce Üniversitesi'nden açıklama geldi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Bir öğrencimiz ile öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği düşünülen ve sosyal medyada paylaşılan konuyla ilgili Rektörlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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