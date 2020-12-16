Üniversiteli Elif babasının rahatsızlığından etkilenerek tasarladığı damar görüntüleme cihazını geliştirmek istiyor

Elif İnce, yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören babasının damarlarının incelmesi nedeniyle damar yolu açılmasında yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmak için mart ayında Düzce Bilim ve Sanat Merkezi fizik öğretmeni Adem Akkuş'un desteğiyle damar görüntüleme cihazı geliştirdi.İnce, cihazı geliştirerek gözlük haline getirip sağlık çalışanlarının hizmetine sunmayı hedefliyor.- "Hemşireler için de hastalar için de kan almak zulüm haline geliyordu"Elif İnce, AA muhabirine, babasının 2018 yılından beri kanser tedavisi gördüğünü söyledi.
Babasının tedavi sürecinde sık sık hastaneye gittiğini anlatan İnce, "Babamın maruz kaldığı işlemleri gözlemliyordum. Burada bizi ve hemşirelerimizi en çok sıkıntıya sokan; enjeksiyon işlemleriydi. Babamın, özellikle kemoterapi aldığı dönemlerde damarları çok inceliyordu. Böyle olduğunda da hemşireler için de hastalar için de kan almak zulüm haline geliyordu. Ben de Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) geldiğimde Adem hocamla 'Ne yapabiliriz, buna nasıl bir çözüm bulabiliriz?' diye düşündük. Biraz literatür taraması yaptık." diye konuştu.
İnce, damar görüntüleme cihazı tasarladığını aktararak, şöyle devam etti:
"Web kamerasının ucuna kızılötesi filtre yerleştirdik çünkü etrafımızda çok çeşitli ışıklar var. Bu kızılötesi filtreyle birlikte kamera görüntüyü algılıyor. Şu an bir bilgisayar var ama tablet, telefon istediğimiz her türlü cihazla kullanılabilir. Bu sayede görüntüyü ekrana yansıtmış oluyor.Cihazı geliştirmek, gözlük haline getirmek istiyorum. Bu şekilde bakıldığında hemşirelerin aktif olarak kullanmaları çok zor. Bu haliyle her hastaya göre odağını ve boyutunu ayarlamak çok zor olacak. Biz bunu gözlük haline getirdiğimizde direkt perde gibi kafasından indirecek, bakacak ve iki elini de hastada aktif olarak kullanabilecek."
Düzce Bilim ve Sanat Merkezi fizik öğretmeni Adem Akkuş da İnce'nin çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Zaten iyi bir inovatif buluş yapabilecek her öğrencinin önce kendi çevresindeki problemlere çözüm üretmesi gerekiyor. Elif'in böyle bir yaklaşımı bizi heyecanlandırdı. Kendi araştırmalarıydı, biz sadece yönlendirdik." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!