Otomobilin refüje çarparak devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Cumhuriyet Caddesi'nde sağ şeritte hızla ilerleyen İ.B. idaresindeki otomobil, sol şeride manevra yapmak istediği sırada refüje çarparak devrildi.Yan yatan otomobilden yara almadan kurtulan İ.B, kontrol amaçlı Cumayeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kayıtlarda, İ.B'nin kullandığı otomobilin sol şeride manevra yaptığı sırada refüje çarparak devrilmesi, çevresindeki araçların kazadan son anda kurtulması ve vatandaşların yardıma koşması görülüyor.

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