Akçakoca'da hortum

Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Akçakoca ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, Karadeniz açıklarında dev hortum meydana geldi. Hortum kısa süreli tedirginlik yarattı. Hortum, deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.

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