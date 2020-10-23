Düzce merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 kilo 709 gram ağırlığında 14 bin 684 ekstazi hap ele geçirildi.

Ekipler, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.