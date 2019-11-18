18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Düzcespor, dün ligin 13. haftasında kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor’u konuk etti. Karşılaşma 1-0 Düzcespor üstünlüğü ile tamamlandı.
Düzce Kent Konseyi Meclis'nin kadın üyeleri maç sonrası Düzcespor'lu futbolculara bir sürpriz yaptı. Kadın üyeler bölgenin markası haline gelmiş olan 'Düzce kabağı'nı futbolculara hediye etti.
"HER ZAMAN ARKALARINDAYIZ"
Kadın üyeler, 3. Lig'de mücadele eden kentin takımı Düzcespor'a desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Her zaman onların arkasındayız" diye konuştu. Üyeler, önümüzdeki hafta İstanbul deplasmanında oynanacak olan Çatalcaspor-Düzcespor karşılaşmasına gitmek istediklerini söyleyerek yönetimden otobüs kaldırmasını talep ettiler.
YENİ YÖNETİM İŞ BAŞI YAPTI
Getiğimiz hafta Düzcespor kongresinde tek aday olarak başkan seçilmesi beklenen Gökhan Kapoğlu’nun yönetim kurulu belli olmuştu.
Edinilen bilgilere göre, Gökhan Kapoğlu’nun yönetim kurulunda Düzce’nin iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından önemli isimler yer alıyor.
Düzcespor Başkanı olması kesinleşen Gökhan Kapoğlu’nun yönetimi şu isimlerden oluşuyor:
Celal Kasapoğlu, Erdoğan Bal, Zekeriya Korkmaz, Selahattin Kudu, Taner Çakır, Erdoğan Bıyık, Erkan Seçkin, Saffet Seven, Veysel Demir, Özkan Turan, Barış Özalkan, Burçin Sarıcan, Eren Akgül ve İslam Keleş.
Denetim Kurulu ise Ali Tokgöz, Murat Baki Yılmaz ve Yavuz Keleş’ten oluşacak.
Her biri kendi alanında başarılı olmuş ve toplumda karşılığı olan isimlerin Kapoğlu başkanlığındaki yönetimde bir araya gelmesi kulüp tarihinde bir ilk.
Yönetimde yer alacak isimlerin, faaliyet gösterdikleri alanlarda kendilerini elde ettikleri başarıyla ispat etmiş, sevilen ve saygı gösterilen şahsiyetler olması dikkat çekiyor.
Yeni yönetimin, sadece spor camiasından değil, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasını yanısıra, toplumdan da destek görmesi bekleniyor.
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