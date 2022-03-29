Hicri takvime göre senenin dokuzuncu ayı Ramazan ayı olarak kutlanıyor. İslam alemi için önemli aylardan olan Ramazan ayı boyunca oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar 2022 Ramazan imsakiyesini merak ediyor. Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutulacak ve ibadet edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan imsakiyesini Müslümanlar ile paylaştı. İşte Düzce Ramazan imsakiyesi, iftar ve sahur saatleri...

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