Düzce Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Düzce Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Düzce başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Düzce Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Düzce seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Düzce Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Düzce Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 92.22 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:24 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.9 oldu. Düzce Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 174.653 oyla yüzde 68.53 - Kemal Kılıçdaroğlu: 63.651 oyla yüzde 24.98 - Sinan Oğan: 15.554 oyla yüzde 6.10 - Muharrem İnce: 1.000 oyla yüzde 0.39 aldı. Düzce 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 174.653 oyla yüzde 68.53Kemal Kılıçdaroğlu: 63.651 oyla yüzde 24.98Sinan Oğan: 15.554 oyla yüzde 6.10Muharrem İnce: 1.000 oyla yüzde 0.39

Düzce Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 92.15 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:24 itibarıyla yüzde 90.5 oranında açıldı. 2023 Düzce milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 168.105 oyla yüzde 70.81 - Millet İttifakı: 53.309 oyla yüzde 22.45 - Ata İttifakı: 4.212 oyla yüzde 1.77 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.869 oyla yüzde 1.21 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 305 oyla yüzde 0.12 aldı. Saat 21:24 itibarıyla 2023 Düzce milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Cumhur İttifakı: 168.105 oyla yüzde 70.81Millet İttifakı: 53.309 oyla yüzde 22.45Ata İttifakı: 4.212 oyla yüzde 1.77Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.869 oyla yüzde 1.21Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 305 oyla yüzde 0.12AK Parti: 117.913 oyla yüzde 49.67CHP: 53.309 oyla yüzde 22.45MHP: 38.745 oyla yüzde 16.32YENİDEN REFAH: 9.325 oyla yüzde 3.93ZP: 3.586 oyla yüzde 1.51MEMLEKET: 2.539 oyla yüzde 1.07YEŞİL SOL: 2.183 oyla yüzde 0.92BBP: 2.122 oyla yüzde 0.89TİP: 686 oyla yüzde 0.29AP: 626 oyla yüzde 0.26ANAP: 525 oyla yüzde 0.22GENÇ: 444 oyla yüzde 0.19AB: 249 oyla yüzde 0.10MP: 241 oyla yüzde 0.10TKP: 176 oyla yüzde 0.07HAKPAR: 175 oyla yüzde 0.07GBP: 134 oyla yüzde 0.06HKP: 123 oyla yüzde 0.05SOL PARTI: 80 oyla yüzde 0.03MİLLİYOL: 76 oyla yüzde 0.03TKH: 49 oyla yüzde 0.02YP: 42 oyla yüzde 0.02İYİ Parti: 0 oyla yüzde 0.00