Düzce emniyetinden hayvan pazarlarında besici ve müşterilere sahte para uyarısı

Yenitaşköprü köyünde kurulan hayvan pazarına gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, besiciler ile vatandaşlara sahte para konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı.

Ekiplerin verdiği sahte ve gerçek paraları anlamakta güçlük çeken besiciler ile vatandaşlar, uyarıları dikkatle dinledi.

Dolandırıcılığın, özellikle kurban satışı sırasında çoklu para alışverişi sırasında yapıldığına dikkati çeken ekipler, sahte ile gerçek paranın nasıl ayırt edileceğini pazardakilere uygulamalı gösterdi.

Besiciler ile müşteriler, kendilerine bilgi veren ekiplere teşekkür etti.