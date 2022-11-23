KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
50 KİŞİ YARALANDI
Düzce Gölyaka'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.
Düzce, Sakarya ve Bolu'da deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. AFAD, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1'i ağır 50 kişinin kişinin yaralandığını ve bir kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.