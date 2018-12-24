Bu akşam saatlerinde, Düzce Sırık Yaylası'na çıkan Y.E.T., Ç.Ö. ve C.Ş.'nin araçları kara saplandı. 3 genç, aracı çıkaramayınca yaylada mahsur kaldı.

AFAD VE JANDARMAYA TEŞEKKÜR ETTİLER

DHA'nın haberine göre kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle paniğe kapılan gençler durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine Düzce AFAD ve Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleri yaylaya çıkarak gençlerin yerlerini tespit etti.



Araçların bulunduğu yerden alınarak şehir merkezine getirilen gençler AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.