Düzce'deki antik kentte kazılar koronavirüs tedbirleri altında yeniden başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla kazıların 12 aya yayıldığı, Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Konuralp'teki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, salgın sürecinde durdurulan kazı çalışmaları, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından gerekli tedbirler altında başlatıldı.Düzce Belediyesi ekipleri, kazı alanında, kazı ekibinin gözetiminde temizlik çalışması gerçekleştirdi.Kazı alanını ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın süreciyle Türkiye'nin, yaklaşık 2,5 ay aranın ardından normalleşme sürecine girdiğini ifade etti.Haziran ayından itibaren antik tiyatrodaki kazı çalışmalarına devam etme kararı aldıklarını kaydeden Özlü, şöyle konuştu:"Kazı çalışmalarına bugün başlıyoruz. Önceden olduğu gibi Düzce Belediyesi bu çalışmalara öncülük edecek. Bütün gücümüzü burada kullanacağız. Buradaki kazıları önümüzdeki 3 yıl içinde tamamlayıp, restore edip Türkiye'deki kültür hayatına kazandıracağız. Düzce Valiliğimiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Ticaret ve Sanayi Odamız hep beraber çalışıyoruz. Burası inşallah Batı Karadeniz'in tek antik kenti olarak gün ışığına çıkacak."İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan da, "Pandemi şartlarına uygun, sosyal mesafeyi koruyarak kazıya devam edeceğiz. Elbette ki hava şartları yağış olunca kazı yapmak mümkün değil. Yağış olduğu günlerde ot temizliği ve diğer temizlik çalışmaları devam edecek. Koşulların uygun olduğu zamanlarda da sosyal mesafeyi koruyarak kazımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Prusias ad Hypium Antik Kenti Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Emre Okan ise salgın sürecinin, tahminlerinden uzun sürdüğünü söyledi.Riskin devam ettiğini belirten Okan, her türlü tedbiri alarak bundan sonraki süreçte kazıyı sürdüreceklerini bildirdi.Okan, "Bugünden itibaren buradaki kazılara tekrar start vermiş olduk. Aynı tempoyla bıraktığımız yerden devam edeceğiz. İşçi sayısını süreç belirleyecek. Şu anda süreç, işçi çalıştırmaya müsait gibi gözüküyor. İlerleyen süreç ne gösterir, bilemeyiz. Vaka artışı olması durumunda, açıkçası, koşullar çalışmamızın da şartlarını belirleyecek." diye konuştu.
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