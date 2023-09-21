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        Haberler Yaşam Düzce'deki antik kentte heykel başı bulundu

        Düzce'deki antik kentte heykel başı bulundu

        Düzce'de yer alan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Makedonya Kralı Büyük İskender'e ait heykel başının bulunduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:04
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        Düzce'de bulundu... Büyük İskender'e ait!
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        Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Konuralp bölgesindeki antik kentte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle yürütülen kazı çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

        Tiyatronun üst kısmında bulunan portre başının Konuralp Müzesi'ne teslim edildiği aktarılan açıklamada, "Toprak içinde yapı olduğunu anlayan arkeologlar, kazı çalışmalarını detaya indirerek portre başı olduğu anlaşılan yapıyı zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı" ifadesi kullanıldı.

        BÜYÜK İSKENDER'E AİT

        Konunun uzmanları tarafından parça üzerinde inceleme yapıldığı anlatılan açıklamada, "Tarih uzmanları ile Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı yetkililerinin istişaresi sonucu portre başının Makedonya Kralı Büyük İskender'e ait olduğu belirlendi" denildi.

        23 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

        Müzeden yapılan açıklamada da kazı sırasında ortaya çıkarılan M.S. 2'nci yüz yıla tarihlenen, 23 santimetre (baştan-boyna kadar) ölçülerinde İskender başı bulunduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Mermerden yapılan derin ve yukarı doğru bakan gözler, göz bebeğinde matkap izleri, dişlerini pek ortaya çıkarmayan hafif açık ağzı ile tasvir edilmiştir. İki yana atılmış boyna kadar uzun kıvırcık saç modeli ve alnının ortasında arkaya ve yanlara doğru ayrılan iki tutam saçı (Anastoli) bir aslanın yelesi gibidir. Bu tasvir, Büyük İskender'e özgü saç tipidir."

        Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kazılarımızdan, Roma imparatorluk dönemi (MS 2. yüzyıl) Büyük İskender portre başları. Düzce, Prusias ad Hypium Antik Kenti 2023 kazıları. Amasra, Stoa yapısı 2023 kazıları" bilgilerine yer verildi.

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        #heykel başı
        #düzce
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