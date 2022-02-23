Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığı ve Düzce Belediyesi'nin destekleriyle bölgenin en eski yerleşim yeri olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarının, hava şartlarının düzelmesiyle tekrar başladığı belirtildi.
Çalışmalarda önemli yol katedildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Düzce Belediyesi tarafından yaklaşık iki senedir 12 ay boyuna dur durak bilmeden yapılan kazı çalışmalarında her fırsatta hava şartları değerlendiriliyor. Kar ve ardından yağmur yağışlarından dolayı ara verilen kazıya güneşin yüzünü göstermesi ile başlandı. Düzce Belediyesi kazı ekibi arkeologlar eşliğinde kazı çalışmalarına, Orta Cavea'da ( Orta Basamaklar) devam etmişti. Sahne bölümüne kadar ulaşan ekipler, orta basamakların olduğu bölümün tesviye işlemlerine başladı. Öte yandan kazı ekipleri, batı tonozlarının üstündeki kazı çalışmalarını da titizlikle yürütmeye devam ediyor."
ANTİK KENT HAKKINDA
Tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanan, zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan bölgede, antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapılar yer alıyor. Tiyatro bölümündeki kazılarda şimdiye kadar 2000 yıllık olduğu değerlendirilen medusa, mask heykelleri ile groteks figürü ve Antik Tiyatro'nun sahne bölümünde tonoz bulundu.
Çalışmalarını titizlikle sürdüren arkeologlar, tiyatro bölümünün orkestra zeminine kadar ulaşmayı başardı.
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