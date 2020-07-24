Düzce'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

İsmail Canpolat idaresindeki 34 RJ 6434 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Yığılca Işıklı kavşakları bölümünde önünde seyir halindeki Süleyman İnan yönetimindeki 34 DD 5328 plakalı otomobile, bu otomobil ise yine önünde giden Fehmi Şentürk'ün kullandığı 14 AAN 057 plakalı tıra çarptı.Çarpmanın etkisi ile orta refüjü aşarak yolun karşı yönüne geçen Canpolat idaresindeki otomobil, takla attı.Araç içerisinde sıkışan sürücü Canpolat, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Canpolat, ambulansla hastaneye sevk edildi.Kazada diğer sürücü Süleyman İnan, araçta bulunan Bahar İnan, Şuayip (7) ve Eymen (5) Yeşildağ, Evra İnan (8) ve ismi henüz öğrenilemeyen hamile olduğu belirtilen bir kadın yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.Kazanın ardından karayolunun her iki yönünde yaklaşık yarım saat ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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